Mercoledì 17 Aprile 2024, 11:10

RIETI - Il vicesindaco di Rieti e assessore allo Sport e al Turismo, Chiara Mestichelli, ha partecipato nei giorni scorsi alla “Festa delle città Gemellate” organizzata dal Comune di Greccio alla presenza delle municipalità di Betlemme, Assisi e Trebechovice pod Orebem (Repubblica Ceca) e di altri Comuni presenti per la firma di nuovi patti di gemellaggio.

L’evento si è concentrato, nella mattinata, su una discussione relativa ai temi del Presepe e della Pace – con un focus importante anche sulle attività culturali e progetti infrastrutturali svolti, nell’anno 2023, dal Comitato Nazionale Greccio 2023del quale ha fatto parte attiva anche la Città di Rieti – e nel pomeriggio sulla firma dei Patti di Fratellanza e Gemellaggio.

«La presenza del Comune capoluogo è stata importante, perché il messaggio francescano e il lavoro che sta compiendo la Valle Santa in termini di promozione delle proprie ricchezze culturali, storiche, artistiche e paesaggistiche riguarda un territorio vasto – dichiara il Vicesindaco di Rieti, Chiara Mestichelli - E’ per questo che ho partecipato con soddisfazione ed entusiasmo alla giornat. Sono convinta che, continuando a lavorare in sinergia e con una prospettiva a medio-lungo termine, l’importante processo, che si è già attivato, finalizzato alla valorizzazione comune della Valle Santa come elemento identitario unico potrà dare ulteriori e positivi frutti, soprattutto in considerazione degli altri fondamentali appuntamenti che ci attendono, dal Giubileo 2025 alle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco nel 2026”, per i quali la macchina amministrativa si sta già attivando».