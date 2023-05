Giornata del sollievo il 30 maggio con “Il colore del sollievo” e “Un fiore per te”

RIETI - Il 30 maggio si celebra la “Giornata del Sollievo” e l’assessore alle Politiche sociali, Giovanna Palomba, organizza due iniziative di sensibilizzazione e solidarietà: “Il colore del sollievo” e “Un fiore per te”.

«Per quanto riguarda la prima iniziativa, denominata “Il colore del sollievo”, dal 10 al 20 maggio ogni mattina, presso la sede dei servizi sociali del Comune di Rieti in viale Morroni 28, sarà a disposizione una tela con colori dovrà chi ha la passione per la pittura potrà dare spazio alla propria creatività, partecipando alla realizzazione di un’opera che verrà consegnata poi all’hospice di Rieti il 27 maggio – spiega l’assessore Giovanna Palomba – Il quadro sarà un simbolo di sensibilità e vicinanza. Un modo diverso per celebrare la giornata del sollievo e manifestare, attraverso il colore e il calore umano, la solidarietà della comunità reatina. Per la seconda iniziativa, denominata “Un fiore per te”, dal 22 al 26 maggio, presso il piano terra del Comune di Rieti, sulla panchina rosa collocata all’ingresso dell’edificio, sarà apposto un cestino in cui si potranno lasciare fiori lavorati all’uncinetto da destinare ai pazienti dell’hospice e agli ospiti del ‘Caffè Alzheimer’ e del centro Alzheimer. Ogni fiore verrà consegnato da giovani volontari nelle date del 28, 29 e 30 maggio. Chiediamo che ad ogni fiore venga unito un biglietto con il nome dell’autore ed eventualmente una dedica personale. Invito pittori, pittrici e artisti dell’uncinetto a partecipare e li ringrazio fin d’ora per la solidarietà che mostreranno condividendo le iniziative».