Alatri, Gianmarco Ceccani trovato morto: si è tolto la vita. Aveva difeso Emanuele Morganti ucciso dal "branco" nel 2017

Era stato il solo a difendere Emanuele Morganti, il ragazzo ucciso dal "branco" nel 2017 ad Alatri, adesso ha deciso di farla finita. Si è tolto la vita Gianmarco Ceccani, 27 anni, l'amico del cuore del ragazzo assassinato. Lo ha fatto in un locale nella località di Tecchiena. Quella terribile notte tra il 25 e il 26 marzo, si era schierato con Emanuele cercando di difenderlo. Non era servito, perché il giovane sarebbe morto in ospedale.

Gianmarco oltre a essere amico di Emanuele aveva sposato la sorella, Melissa, che porta avanti il ricordo del giovane assassinato anche attraverso un premio dedicato agli studenti. Dalla loro unione è nato un bambino che porta il nome dello zio.

Nei giorni scorsi, nell'ambito di controlli dei carabinieri, il giovane era stato fermato perché trovato in possesso di droga e per resistenza a pubblico ufficiale. Non è ancora chiaro se ci sia un nesso tra quei controlli e la decisione di togliersi la vita. A fare la macabra scoperta sono stati i familiari, inutili i soccorsi. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso.