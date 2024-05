Nuovi prestigiosi incarichi conferiti dal consiglio nazionale degli ingegneri a Vitaliano Pascasi e Lia Tozzi

RIETI - Conferiti due prestigiosi incarichi ai Presidenti della Fondazione e dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti. Il 7 maggio si è insediato il Consiglio del Dipartimento Innovazione della Fondazione del Consiglio Nazionale Ingegneri che ha visto la nomina come Consigliere dell'ing. Vitaliano Pascasi attuale Presidente della Fondazione dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Rieti mentre il 19 aprile u.s. in occasione del rinnovo delle cariche in Accredia per il periodo 2024/2027 il Consiglio Nazionale Ingegneri ha designato l'ing. Lia Tozzi attuale Presidente dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Rieti come Rappresentante del CNI all'interno del Comitato di Indirizzo e Garanzia di Accredia.

Incarichi che riteniamo possano portare soprattutto lustro e visibilità alla professione, all'Ordine provinciale e anche alla nostra città.

Un riconoscimento di credito importante per la Fondazione e l'Ordine che rappresentano l'ing.

Pascasi e l'Ing. Tozzi, con la certezza che entrambi sapranno ben interpretare i ruoli assegnati, grazie all'esperienza e passione che hanno dimostrato e che il loro contributo sarà significativo anche alla luce delle posizioni ricoperte nell'ambito dell'Ente di Accreditamento Nazionale e nel Dipartimento di Innovazione, che insieme agli altri quattro dipartimenti, Centro Studi, Agenzia CERTing, Scuola Superiore di Formazione, Dipartimento di Internazionalizzazione, svolgono all'interno della Fondazione Nazionale Ingegneri un ruolo fondamentale nello sviluppo e nell'avanzamento dell'ingegneria a livello nazionale.

Confidando nella loro dedizione e professionalità nel promuovere l'interesse, le strategie e l'innovazione nel settore ingegneristico e ordinistico, Il Consiglio dell'Ordine e il Cda della Fondazione augurano dunque ad entrambi un proficuo e gratificante percorso all'interno della Fondazione del Consiglio Nazionale Ingegneri.