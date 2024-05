Npc cerca il bis contro Salerno per mettere un altro tassello verso la salvezza. Ponticiello: «Massima intensità»

RIETI - Scende di nuovo in campo la Npc, stasera attesa attesa dal confronto con la Salerno al PalaSojourner (ore 21) per gara 2. Reatini che vogliono bissare il successo di sabato, sarebbe infatti troppo importante volare sul 2-0 per indirizzare in maniera netta una serie che poi si trasferirà in Campania. Serve lo stesso atteggiamento di sabato, senza capitan Da Campo (non al meglio), ma la squadra, grazie soprattutto alle risposte di Cassar e Zucca, è riuscita comunque a reagire e a prendersi una vittoria che non era affatto scontata.

Il coach Ponticiello presenta così l’appuntamento di stasera: «Indispensabile giocare in gara 2 un match di grande consistenza ed intensità. L’atteggiamento mostrato sabato è il prerequisito per riuscire a giocare nelle modalità che dobbiamo e vogliamo avere.

Più in generale sarà determinante essere pronti a fronteggiare tutti gli stimoli che il campo ci richiederà. Ogni confronto della serie presenta nuovi dettagli, accorgimenti, necessità di innalzamento dell’efficienza. Bisogna mostrarsi pronti, energetici, attenti ad ogni aspetto, ed in tutte e due le metà campo».



Così in campo

Npc Rieti: 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 14 Cassar, 21 Del Sole, 27 Sulina, 33 Zucca, 97 Margarita, 98 Novelli, 99 Reginaldi. All. Ponticiello.

Virtus Arechi Salerno: 1 Mazzarella, 3 Agostini, 4 Acunzo, 6 Cucco, 7 Spizzichini, 9 Kekovic, 22 Fraga, 46 Renzullo, 69 Spinelli, 85 Capocotta. All. Amato.

Arbitri: Tognazzo di Padova e Occhiuzzi di Trieste.