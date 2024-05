Lunedì 20 Maggio 2024, 13:07

RIETI - Lo scorso 14 maggio presso l’Auditorium Mario Arcelli Università Luiss, Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore ha presentato il premio Industria Felix 2024 premiando le 100 migliori aziende del Centro Italia e Sardegna.

La Federlazio di Rieti è entusiasta di vedere tra i premiati la Seko Spa, azienda associata leader mondiale nel settore dei sistemi di dosaggio per il trattamento delle acque. Seko da quasi mezzo secolo progetta e produce sistemi di dosaggio all'avanguardia per il trattamento delle acque esportando i propri prodotti in tutto il mondo attraverso 24 filiali ed un network di oltre 100 distributori. Seko è la capofila di un gruppo che fattura oltre 300 milioni di euro e conta oltre 1.700 dipendenti, 250 dei quali a Rieti nella sede principale.

«Esempio di impresa virtuosa, attenta ai temi della formazione, della digitalizzazione e della transizione ecologica, l’azienda, il management e le maestranze rappresentano un fiore all’occhiello dell’imprenditoria locale e motivo di orgoglio per la nostra associazione e per la nostra provincia».