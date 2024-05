Una bella giornata di sport e divertimento al PalaMalfatti: protagonista l'inclusione con la New Real Rietinclude

RIETI - Una bella giornata di sport e divertimento, quella andata in scena ieri al PalaMalfatti, nel triangolare organizzato dalla Special Olympics Italia e coordinato dalla New Real Rietinclude.

Tanto sano agonismo messo in campo dalle tre squadre partecipanti, il Tevere Remo, l'Olmoponte Arezzo e, ovviamente, gli atleti della New Real Rietinclude. Il risultato poco contava, ma i partecipanti ce l'hanno messa comunque tutta per il piacere dei presenti sugli spalti.

Gli amarantocelesti hanno dimostrato di essere in grande forma, facendo bella mostra del proprio valore con due belle partite. Presente all'iniziativa Fabio Mancini in rappresentanza dello sponsor Planetwin365.News, Morena De Marco, direttore provinciale Special Olympics Italia Team Rieti e l'allenatore della Rietinclude Stefano Mariantoni che si sono simbolicamente scambiati le maglie.

Un'occasione straordinaria in cui si è celebrato lo sport, l'inclusione e la determinazione degli Atleti Special Olympics, dimostrando ancora una volta come lo sport possa essere un potente veicolo di integrazione e di crescita.

Il tutto è stato possibile anche grazie all'ausilio della Uisp che ha messo a disposizione l’arbitro Angelo Patacchiola e alla disponibilità del Dott. Francesco Balloni che ha prestato volontariamente e gratuitamente il suo servizio di medico.