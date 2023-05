Rieti celebra la Giornata Nazionale del Sollievo: le iniziative del Comune

RIETI - Domenica 28 maggio si celebra la Giornata Nazionale del Sollievo promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti, con la finalità di promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale.

La Città di Rieti è Città del Sollievo dal 2016 e anche quest’anno organizza una serie di eventi di sensibilizzazione in collaborazione con ASL Rieti, in programma dal 26 al 28 maggio.

In particolare, nella giornata del 26 maggio, alle ore 17 il Sindaco Daniele Sinibaldi e l’assessore alle politiche sociali Giovanna Palomba visiteranno l’Hospice in occasione della donazione ai pazienti di opere realizzate dai bambini e dagli educatori “Mediospes” del progetto “Supereroi” in corso presso lo Spazio Famiglia di Quattro Strade.

Da oggi, inoltre, prende il via l’iniziativa “Il colore del sollievo” organizzato dall’assessore Giovanna Palomba che prevede la realizzazione di un’opera da parte di artisti, educatori, bambini e genitori dei nidi comunali nonché del personale dei servizi sociali.

La tela si trova presso gli uffici di Viale Morroni ed è a disposizione di chiunque voglia apportare il proprio contributo alla realizzazione del quadro.

«Le iniziative proposte dal Comune vogliono testimoniare il sostegno ai malati nei momenti di sofferenza, un sentimento tra la popolazione che, attraverso semplici gesti, intende dimostrare la propria solidarietà e vicinanza – dichiara l’assessore Palomba – Ringrazio tutte quelle realtà del terzo settore che si impegnano sul tema delle cure palliative e del sollievo dalla sofferenza, insieme alla ASL, all’Alcli Giorgio e Silvia e a tutti gli operatori che quotidianamente operano sul tema e che, insieme a noi, hanno organizzato una serie di eventi di sensibilizzazione in occasione della Giornata nazionale».