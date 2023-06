Furto agricolo a Rivodutri e in abitazione a Fara Sabina

RIETI - Furto “agricolo” a Rivodutri e colpo in abitazione a Fara in Sabina. In località Villaggio Santa Maria ignoti hanno portato via - da una locale azienda agricola - un’attrezzatura a barra di grosse dimensioni, e di un certo valore commerciale, da applicare a mezzi agricoli per le lavorazioni del terreno. Per mettere a segno il furto, avvenuto nei giorni scorsi, i malviventi si sono verosimilmente serviti di un mezzo pesante. A Fara in Sabina nella frazione di Campo Maggiore si è invece registrato un furto in abitazione approfittando dell’assenza dei padroni di casa. I ladri, forzata una finestra, si sono introdotti nell’appartamento per portare via contanti e preziosi. Formalizzate le denunce indagini in corso da parte dei carabinieri.