RIETI - In un supermercato di una nota catena di distribuzione situato in via Greco, i carabinieri di Rieti sono intervenuti poiché era stato segnalato un furto. Giunti sul posto e apprese le prime informazioni circa la sottrazione di un telefono cellulare a un avventore, hanno richiesto al personale dell’esercizio commerciale, di visionare le immagini del sistema di video sorveglianza interno.



Dopo aver individuato ed identificato l’autore del reato, si sono recati al suo domicilio e l’uomo, alla vista dei carabinieri ha spontaneamente restituito quanto sottratto ammettendo il furto ed il successivo cambio di scheda sim. L’uomo un pensionato di 69 anni, dovrà rispondere di fronte al competente giudice del reato di furto aggravato, mentre il telefono cellulare è stato restituito all’avente diritto.







Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:42



