Spermatozoi in calo negli ultimi 50 anni, allarme giovani: la colpa è (anche) dei telefonini

Usate troppo il telefono cellulare e quando non lo usate lo tenete, naturalmente acceso, nelle tasche dei pantaloni, quelle davanti? Forse meglio cambiare abitudini anche se per ora non si può parlare di correlazione diretta fra l'utilizzo dello smartphone e il calo, questo attestato, degi spermatozoi nei giovani uomini. Si intensificano tuttavia i segnali non certo incoraggianti sull'effetto delle onde elettromagnetiche che interagiscono con le nostre cellule e che provengono dai telefonini, anche quelli di ultima generazione.