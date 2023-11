Scopre il tradimento del fidanzato mentre lui le fa la proposta di matrimonio in uno stadio pieno: «Ero paralizzata»

Un'esperienza senza dubbio traumatica , quasi inverosimile, quella vissuta dalla statunitense Tiffany Maldonado, che su TikTok ha raccontato il momento devastante in cui ha scoperto il tradimento del suo fidanzato. Che per un soffio non è diventato suo marito, visto che gli sms incriminanti sono spuntati fuori proprio mentre lui le faceva la proposta di matrimonio, con tanto di anello, davanti ad uno stadio pieno di persone.

Ilary Blasi, il tradimento di Totti in "Unica" su Netflix

La scoperta devastante: lo sfogo di Tiffany

Nel video, la donna ha raccontato: «Ero follemente innamorata di quest'uomo.

Un giorno ha deciso di farmi una sorpresa e portarmi a Orlando al parco divertimenti per divertirci un po'». Ad un certo punto, lui decide di partecipare ad un gioco in più fasi all'interno di uno stadio pieno di visitatori, e dà alla fidanzata il proprio telefono, chiedendole di riprenderlo mentre partecipa: «Voglio che tu veda bene ciò che succederà», la avverte. Tiffany è emozionatissima: «Ho pensato "Oh mio Dio, che cosa carina!"», racconta con amarezza su TikTok.

«Sono lì a riprendere tutto con il suo cellulare, come mi aveva chiesto», racconta ancora. «Sono emozionata e fiera del mio uomo quando una serie di messaggi cominciano a comparire sullo schermo, uno dopo l'altro. Erano della sua amante». La donna spiega che, a quanto ha appreso, la relazione tra i due era andata avanti clandestinamente per tutta la durata del loro fidanzamento e che probabilmente quella mattina stessa lui aveva scritto all'amante per chiudere la storia, dato che aveva intenzione di chiedere a Tiffany di sposarlo.

«Il cuore mi è come caduto dal petto» - dice Tiffany - «ma ho continuato a filmare». Improvvisamente, dopo aver vinto il gioco di fronte a migliaia di persone, l'uomo fa la sua proposta, mentre i messaggi continuavano a comparire sul telefono. «Stavo cercando di tenere la mano ferma e filmare ciò che stava accadendo mentre lui mi faceva la proposta di matrimonio annunciandolo a questo stadio pieno di gente», prosegue Tiffany. Rendendosi conto di essere sul grande schermo, si è comportata con gioia e ha accettato la proposta. «Ho deciso di mantenere la calma, uscire dallo stadio e aspettarlo fuori», spiega la donna. «Una volta che si è presentato, mi ha subito dato un abbraccio enorme, dicendo di amarmi. E, naturalmente, mi ripete la proposta, questa volta non solo sul grande schermo».

I due sono quindi andati in un ristorante vicino, dove Tiffany ha affrontato il suo fidanzato traditore. «Le uniche parole che sono riuscita a trovare in quel momento sono state: 'Tesoro, questo anello di diamanti da due carati non sarà abbastanza. Lui sapeva di essere stato scoperto e per i successivi 30 minuti ha continuato a dirmi tutto ciò che pensava che volessi sentire, ma io mi sentivo semplicemente stordita».

L'inaspettata decisione

Tiffany, però, ha deciso di non lasciarlo sul momento. I due sono quindi tornati a casa insieme in un «silenzio imbarazzante» poiché Tiffany era «completamente paralizzata» La donna ha deciso di tenere segreto il fidanzamento ai suoi cari, prima che un'amica le vedesse l'anello al dito. «Avevo investito così tanto in questa relazione che è stato davvero difficile interromperla immediatamente.Siamo umani. E io ho davvero provato a provarci», ha spiegato.

Dopo pochi mesi, però, a Tiffany è diventato chiaro che l'uomo non avrebbe mai riconquistato la sua fiducia, decidendo così di porre alla relazione. «Ci sono voluti circa due anni e 10.000 dollari di terapia solo per essere finalmente di nuovo a posto con me stessa», ha confessato.