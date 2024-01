Latina, rapinatore aizza il suo pitbull per rubare un cellulare: ragazzo morso a un braccio e derubato

Lo ha avvicinato mentre camminava da solo sul marciapiede di viale Paganini, in Q4. Gli si è parato davanti con il suo pitbull al guinzaglio e, con fare minaccioso, gli ha intimato di consegnargli lo smartphone. Quando il ragazzo, nonostante lo spavento, si è opposto alla rapina, lui gli ha sguinzagliato contro il cane, che lo ha morso ad un braccio. E mentre la vittima cercava di difendersi dall’attacco dell’animale, lui ne ha approfittato per prendere il telefono e scappare via a gambe levate, facendo perdere le proprie tracce.

È ricercato per rapina aggravata l’uomo che qualche notte fa ha aggredito un giovane di origine indiana nel quartiere residenziale del capoluogo, purtroppo non nuovo ad episodi del genere e che nelle ultime settimane ha fatto spesso da scenario alle operazioni “Alto Impatto” messe in campo dalle forze dell’ordine.

L’episodio si è verificato qualche notte fa.

La giovane vittima stava camminando tranquillamente sul marciapiede quando è stata avvicinata dallo sconosciuto, anche lui a piedi e in compagnia del suo cane, un feroce pitbull tenuto al guinzaglio. Una volta raggiunto il giovane straniero, l’uomo gli ha intimato di consegnargli il telefono cellulare: una richiesta che ha colto di sorpresa il ragazzo, il quale però non ha esitato ad opporsi al tentativo di rapina, non cedendo alle sue richieste. L’uomo, per tutta risposta, è passato alle maniere forti e, dopo una serie di minacce, per convincerlo a dargli lo smartphone, gli ha sguinzagliato contro il pitbull, aizzandolo ad attaccare.

Una razza, quella della pitbull, di natura amichevole e socievole ed erroneamente considerata aggressiva a causa della sua stazza e forza, ma che può risultarlo se stimolata dall’uomo. Come accaduto in questo caso, quando il cane ha assalito il giovane e lo ha morso ad un braccio. Ferito e indebolito dai denti affondati in profondità, a quel punto l’aggressore ne ha approfittato per strappargli via il telefono, scappando via in pochi secondi e facendo perdere le proprie tracce insieme al cane, richiamato a sé con il guinzaglio.

Immediato l’intervento di una gazzella dei carabinieri della caserma di Latina e di un’ambulanza del 118. Una volta raggiunto viale Paganini, i sanitari hanno preso in carico il ragazzo con una ferita da morso al braccio e lo hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti del capoluogo. I militari dell’Arma, invece, hanno ascoltato la sua testimonianza, cercando di tracciare un profilo del misterioso individuo per dare il via alle indagini utili a risalire alla sua identità. L’uomo, infatti, risulta adesso ricercato con l’accusa di rapina aggravata nei confronti del giovane indiano.

Nei quartieri Q4-Q5, come in altre zone della città, si sono verificati ultimamente diversi episodi di furto, specialmente danneggiando le auto in sosta, ma questo episodio di rapina alza ulteriormente il livello di attenzione necessario per il controllo dei quartieri più nuovi e popolosi del capoluogo pontino.