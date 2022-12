Lunedì 12 Dicembre 2022, 00:10

RIETI - La preoccupazione corre molto più veloce rispetto all’escalation di furti messi a segno. E non può essere diversamente. Siamo a Castelnuovo di Farfa, grazioso comune della Sabina, zona sud ovest della provincia, dove nell’ultima settimana sono state messi a segno diversi colpi nelle abitazioni. E dire che la comunità sia scossa dai furti avvenuti negli appartamenti è dir poco. Anche perché la mente di tutti li ricollega immediatamente ad altri episodi simili accaduti nei mesi scorsi.

Il precedente. Ad agosto, ad esempio, furono messi a segno due furti, avvenuti quasi in contemporanea e in circostanze molto simili, ai danni di due anziane vedove, mentre esse e una buona parte del paese erano in chiesa e successivamente in processione, durante una tradizionale festa religiosa. Circostanze che all’epoca fece pensare che l’autore o gli autori fossero ben a conoscenza delle abitudini delle due donne e controllava i loro movimenti.

In questi ultimi giorni i furti in serie nel centro abitato sono ripresi ai danni, in questo caso, di ben tre appartamenti.

Tra le vittime questa volta non solo anziani soli, ma anche giovani coppie. Mentre i carabinieri della locale stazione indagano senza sosta su questa tipologia di reato, sempre più frequente in Sabina, i cittadini di Castelnuovo di Farfa sono sempre più sgomenti, ma al tempo stesso anche più attenti e pronti a reagire ad una serie di colpi che hanno alcune caratteristiche comuni. Molto comuni. Troppo comuni.

Le circostanze comuni. In tutti i casi, infatti, qualcuno, forse delle vedette locali che conoscono le case, le vittime e le loro abitudini avevano controllato che i proprietari fossero in chiesa o momentaneamente assenti e impegnati, e forse informato attraverso il cellulare il ladro o i ladri, i quali potrebbero anche non essere del luogo e che, nelle occasioni in cui hanno colpito, hanno agito di fatto indisturbati.

I furti, che, come abbiamo detto, avvengono in modo molto rapido e quasi contemporaneo, hanno rotto la tranquilla vita del paese e scosso soprattutto le persone più anziane che vivono sole e faticano ad andare avanti, in un momento economico assai difficile per tutti e in particolare per chi subisce un reato così odioso e vile come il furto.

I timori. Molto preoccupato per la serie di colpi messi a segno non c’è soltanto il sindaco Luca Zonetti, che è in costante contatto con i carabinieri, ma anche il nuovo parroco di Castelnuovo di Farfa che vede ancor più ridursi il numero dei fedeli che partecipano alle funzioni religiose, i quali sono giustamente preoccupati di lasciare la propria abitazione incustodita e, anche se a malincuore, rinunciano attualmente a seguire le funzioni religiose.