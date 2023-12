Castelnuovo di Farfa, carabinieri: il saluto del Comune e del sindaco al luogotenente Angeloni

RIETI - Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco di Castelnuovo di Farfa, Luca Zonetti, a nome di tutta l’assemblea consiliare e della cittadinanza, in presenza del Comandante della Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto, Capitano Francesco D’Ottavio, ha consegnato una targa ricordo al Luogotenente c.s. Luca Angeloni in segno di riconoscenza e stima per il lavoro svolto durante i 14 anni di servizio prestati quale Comandante della locale Stazione Carabinieri, sino al giugno 2022, data in cui il sottufficiale è stato trasferito a Roma presso l’Ispettorato degli Istituti Specialistici dell’Arma dei Carabinieri.

Nella stessa seduta consiliare il Sindaco ha donato alla Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto (RI), nella persona del Comandante, una targa in pietra riproducente l’effige toponomastica “Piazza Caduti di Nassiriya” adiacente alla Stazione Carabinieri di Castelnuovo di Farfa, recentemente inaugurata nel ventennale della ricorrenza dell'attentato (12.11.2003 - 12.11.2023).