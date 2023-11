A Castelnuovo di Farfa intitolata una piazza ai caduti di Nassiriya

RIETI - Oggi, domenica 12 novembre, a Castelnuovo di Farfa, si è svolta la cerimonia di intitolazione della piazza antistante la locale Stazione Carabinieri ai “Caduti di Nassiriya”.

L’evento, organizzato dal Comando Provinciale Carabinieri di Rieti in collaborazione con il Comune di Castelnuovo di Farfa, è coinciso con il ventesimo anniversario dell’attentato avvenuto in Iraq il 12 novembre 2003. Quel giorno, due terroristi fecero esplodere un camion imbottito di esplosivo che distrusse, quasi completamente, due palazzine in cui erano ospitati militari e personale civile dell'operazione "Antica Babilonia". La violenta esplosione causò la morte di 28 persone: 9 iracheni e 19 italiani di cui 12 carabinieri, 5 militari dell’Esercito Italiano e 2 civili. I feriti furono 20.

Nel corso della cerimonia svoltasi con momenti di grande commozione alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rieti, Col. Valerio Marra, del Sindaco di Castelnuovo di Farfa, Dott. Luca Zonetti, di numerosi altri sindaci della provincia e di Autorità militari, civili e religiose, è stata scoperta una targa commemorativa e sono stati ricordati e resi gli onori a tutti gli uomini che, in quel triste giorno, hanno perso la vita lasciando un segno indelebile nella storia dell’Arma dei Carabinieri e, con essa, in quella di tutta la Repubblica Italiana.

Si ricordano per l’Arma dei Carabinieri: S.Ten.

Enzo Fregosi, S.Ten. Giovanni Cavallaro, S.Ten. Alfonso Trincone, S.Ten. Filippo Merlino, MAsUPS Alfio Ragazzi, MAsUPS Massimiliano Bruno, Mar. Capo Daniele Ghione, Brig. Giuseppe Coletta, Brig. Ivan Ghitti, Vice Brig. Domenico Intravaia, App. Horacio Majorana e App. Andrea Filippa;

per l’Esercito Italiano: Cap. Massimo Ficuciello, Mar. Capo Silvio Olla, Caporalmaggiore Capo Scelto Emanuele Ferraro, 1° Caporalmaggiore Alessandro Carrisi e Caporalmaggiore Pietro Petrucci; e tra i civili deceduti, oltre le nove persone irachene, Stefano Rolla, regista, e Marco Beci, addetto alla cooperazione internazionale.