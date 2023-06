A Castelnuovo di Farfa la Granfondo dei Borghi

RIETI - Appuntamento con il ciclismo domani mattina a Castelnuovo di Farfa. Il centro abitato sarà teatro della “Gran Fondo dei Borghi di Castelnuovo di Farfa”.

Alle 6.30 di domani mattina riaprono le ultime iscrizioni con la chiusura alle 7.50, quando ci sarà l’ingresso in griglia prima della partenza della gara del medio fondo, in programma alle 8. A seguire poi i cicloturisti. Al termine della manifestazione ci saranno le premiazioni ufficiali. La gara è prova del Campionato Regionale Mediofondo e Granfondo Acsi Lazio 2023 ed è prova valida del Campionato Nazionale Granfondo e Mediofondo Acsi 2023.

La viabilità a Castelnuovo di Farfa

Dalle 6 di domani mattina alle 16 ci sarà il divieto di sosta luno Via Roma, Piazza degli Angeli, Viale Regina Margherita e alcuni tratti di Via Roma Est e Via Roma Ovest su entrambi i lati della carreggiata. Nello stesso orario in Via Roma ci sarà il divieto di circolazione con il traffico veicolare che sarà dirottato su Viale Regina Margherita.