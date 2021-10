Il fumettista reatino Simone Pace al lavoro: continua la saga Love Needs Space e arriva una nuova storia

Venerdì 29 Ottobre 2021, 12:31

RIETI - L’avevamo lasciato alle prese con “Le avventure di Tom Sawyer”, pubblicato lo scorso anno per Il Battello a Vapore, e da allora il fumettista reatino Simone Pace non si è più fermato. I suoi lavori tappezzano la sua pagina instagram e sempre più spesso anche quelle dei suoi followers: la cosa non sorprende considerata la qualità e la profondità delle vignette in questione, che vengono continuamente aggiornate. Pace, a dispetto del suo cognome, è una fucina continuamente al lavoro e promette ulteriori novità.

È recentemente uscito sul web il primo capitolo di quello che l’autore stesso definisce «Il lavoro più ambizioso che abbia mai portato avanti», intitolato “Fiabe di cenere”. «È il racconto di un mondo antico che viene divorato dal fuoco – spiega Pace – Le fiamme avanzano sottoforma di cavalieri corazzati, divorando tutto ciò che incontrano». Uno scenario drammatico, almeno a giudicare dal primo capitolo, in cui si inseriscono due fratellini, Marfisa e Marlo, i quali fuggono dalla loro città in rovina per trovare un luogo mitico «dove il fuoco e l’uomo non hanno mai messo piede». Un viaggio che l’autore ha ideato in maniera avvincente, con un intreccio che si svilupperà nei prossimi capitoli, lungo il cammino dei due protagonisti.



Un lavoro certamente impegnativo da portare avanti, ma che non impedisce a Pace di pubblicare parallelamente anche le vignette della saga “Love Needs Space”, ormai giunta alla quarta stagione. Una serie di tavole tanto brevi quanto profonde, intense ed a tratti struggenti, in cui i protagonisti sono personaggi fantastici, tendenzialmente extraterrestri, alle prese con le diverse sfaccettature dell’amore. «Il mio tentativo con Love Needs Space è stato quello di trovare una sintesi tra il linguaggio compresso dei social e la mia voce d’autore – chiarisce il fumettista – Mi interessava toccare temi che riguardano tutti noi, ma in chiave di racconto di genere e mi sento abbastanza soddisfatto».



Un periodo prolifico per Pace, al momento ospite del Lucca Comics come autore, e impegnato in nuovi progetti in uscita nelle prossime settimane, tra cui un libro ed un mezzo di tarocchi illustrati. Non resta che seguire con attenzione i canali social del fumettista reatino, gettando anche un occhio a Fiaba di cenere, disponibile al link https://www.tacotoon.com/comic/371 .