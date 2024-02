Fumettista Antonella Costa non può ritirare un pacco alle Poste indirizzato al suo personaggio: «Lei non è Giulio Coniglio»

Una simpatica disavventura ha coinvolto l'illustratrice triestina Nicoletta Costa, dalla cui matita è nato il celebre personaggio di libri e cartoni per bambini Giulio Coniglio. La donna si è recata in un ufficio postale per ritirare i disegni che i bambini di una scuola le hanno inviato. La sorpresa arriva quando alla Costa viene detto dall'impiegata delle Poste che non può ritirare il pacco, nonostante sulla busta ci sia scritto il suo indirizzo. Quando prova a chiedere spiegazioni le viene risposto: «Lei non è Giulio Coniglio». La vicenda è stata riportata dal giornale della città Il Piccolo.

La richiesta di “aiuto”

L'autrice ieri mattina ha pubblicato un post sui social dopo la sua disavventura alle poste: «L'impiegata non mi ha dato la raccomandata per Giulio Coniglio».

«Amici di Trieste, conoscete qualcuno che lavori alle Poste e possa aiutarmi?», ha chiesto la fumettista. Alla fine la vicenda si è risolta nel migliore dei modi e Nicoletta Costa ha voluto ringraziare Poste Italiane disegnando dei simpatici francobolli di Giulio Coniglio.