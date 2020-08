Teramo piange Mimmo Polovineo: fumettista e illustratore di talento

Si è spento in Sardegna, a causa di una grave malattia contro la quale aveva a lungo combattuto, l’artista teramano Domenico “Mimmo” Polovineo. Illustratore di ottima mano, artista apprezzato anche nel mondo del fumetto. Aveva 58 anni. Da moltissimi anni viveva a Milano con la sua famiglia. Nella sua carriera aveva avuto l’occasione di collaborare con alcune delle più prestigiose case editrici italiane. Ha vissuto le sue ultime ore in Sardegna, dove si era recato pochi giorni fa fare le vacanze estive. Come suo desiderio, il corpo sarà cremato e poi le sue ceneri saranno riportate nella sua città natale, a Teramo, dove tornava sempre con grande piacere.

Numerosi sul web i messaggi di cordoglio alla famiglia.