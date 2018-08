Morto Vincino, vignettista e giornalista. Aveva 72 anni, fondò il Male

E' morto a 72 anni il vignettista siciliano Vincino. Pseudonimo di Vincenzo Gallo, era nato a Palermo nel 1946. Nel 1972 viene chiamato a Roma al giornale di Lotta Continua, dove resta fino al 1978 quando fonda e dirige 'L'avventurista', inserto satirico dello stesso giornale del movimento. Nello stesso anno partecipa alla nascita della storica rivista 'Il male', di cui sarà direttore per quattro anni (dei cinque in cui venne pubblicata), fino alla chiusura, nel 1982. In queste ultime settimane aveva pubblicato un nuovo libro: “Mi chiamavano Togliatti”. “Autobiografia disegnata a dispense – Tomo I (abbiate fede)”



Il sito del Foglio scrive: «Vincino era al Foglio da quando il quotidiano è nato, ventidue anni fa. Ha disegnato per noi fino all'ultimo giorno e la vignetta che illustra questo articolo è il suo ultimo disegno, pubblicato nel Foglio di oggi».

Martedì 21 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:36



