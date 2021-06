Andrea Paggiaro, morto il fumettista Tuono Pettinato: aveva 44 anni

È morto Andrea Paggiaro. Il fumettista, noto con il nome d'arte di Tuono Pettinato, aveva 44 anni ed era malato da tempo. A dare la notizia della sua scomparsa è stato Fumettologica, il sito italiano di informazione e cultura del fumetto.

Nato a Pisa il 27 settembre del 1976, Tuono Pettinato è stato tra i più importanti fumettisti della sua generazione per la sua mente brillante e il fine umorista. In carriera ha realizzato storie brevi, strisce, vignette, illustrazioni e graphic novel. Nel 2009 ha ricevuto il Premio Nuove Strade a Napoli Comicon e nel 2014 il premio come Miglior autore unico a Lucca Comics & Games, che l'anno successivo gli dedicò una grande mostra a Palazzo Ducale. Il nome d'arte di Paggiaro deriva dal titolo di un libro presente ne «La biblioteca di Babele», uno dei più noti racconti dello scrittore argentino Jorge Luis Borges. Andrea si era formato a Bologna al Dams e poi all'Accademia Drosselmeier per editor e librai.

APPROFONDIMENTI LA MOSTRA Le donne del fumetto a Roma GIAPPONE Kentaro Miura, morto l'autore del manga Berserk SPETTACOLI Gabbani «Sono diventato un fumetto»

Una notizia che non avremmo mai voluto dare, un amico oltre che un grande fumettista. https://t.co/SkpW49xv8T — Fumettologica (@fumettologica) June 14, 2021

La morte di Sciotti, l'artista delle locandine dei film