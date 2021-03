RIETI - Va a caccia del colpo esterno la Kienergia Rieti, rigenerata dalle due settimane intense d’allenamento, ritrova l’Unieuro Forlì, per il recupero della VII di ritorno. La sfida del PalaGalassi (ore 17), sarà la prima di tre trasferte consecutive per la Npc. Un’occasione da non farsi scappare per gli uomini di Rossi, reduci dal convincente successo su Chieti, fanno visita ad una Unieuro, che nell’ultimo turno ha accusato il colpo sul campo di Scafati (79-60).

Pesano infatti i 10 giorni di quarantena svolti dai forlivesi, tornati in palestra solo due giorni prima del match di Scafati e alle prese con una difficile situazione infortuni: domenica si sono fermati Bruttini, Dilas, Landi e Rush. I primi due saranno regolarmente in campo, ha accusato problemi alla caviglia l’ex Virtus Roma, guai alla schiena invece per Rush e su entrambi si deciderà all’ultimo minuto.

Prove di continuità per Stefanelli e compagni, chiamati ad una prestazione di carattere su un campo difficile e contro una formazione che nonostante i problemi dell’ultimo periodo ha i numeri e il talento per reagire. Guardando ai singoli, Pepper contro Chieti ha disputato la sua miglior partita stagionale e per dimostrare che il periodo buio è definitivamente alle spalle dovrà regalare un’altra prova convincente a coach Rossi, che si aspetta una mano anche dagli ultimi arrivati Sabatino e Piccoli. All’andata si affermò Forlì (74-79), Rino De Laurentiis è l’ex di turno.

Le aspettative

Alessandro Rossi, alla vigilia del match: «Ci siamo concentrati sul recupero delle energie e andiamo con uno spirito buono ad affrontare questa gara, convinti di voler fare una partita a testa alta. Loro vengono da due sconfitte consecutive e avranno una reazione d’orgoglio. Noi dobbiamo puntare su quel poco di freschezza in più che potremo avere. Dovremo essere bravi a capire i diversi aspetti della partita, a leggere i quintetti che proporranno e a limitare Roderick. Per vincere una partita come questa fuori casa dovremo essere attenti, soprattutto per ciò che riguarda le palle perse».

Sandro Dell’Agnello, coach dell’Unieuro: «Noi non siamo nella condizione di guardare in casa dell'avversario, dobbiamo prima di tutto pensare a noi stessi, siamo in una fase di recupero e per questo contro Rieti dovremo cercare di portare in campo le cose buone fatte nelle partite precedenti lo stop. Sappiamo tutti che questo è un campionato anomalo, ma non possiamo farci nulla».



Così in campo

Unieuro Forlì: 1 Rush, 5 Giachetti, 7 Campori, 8 Natali, 13 Bolpin, 15 Landi, 18 Dilas, 24 Rodriguez, 33 Bruttini, 34 Roderick. All. Dell’Agnello

Kienergia Rieti: 1 Stefanelli, 5 Sanguinetti, 8 Piccoli, 12 Fruscoloni, 13 De Laurentiis, 14 Ponziani, 25 Taylor, 33 Pepper, 41 Piccoli, 93 Nonkovic, 99 Frizzarin. All. Rossi

Arbitri: Radaelli (Mi), Perocco (Tv), Praticò (Rc)

Le altre gare

Cento - Stella Azzurra Roma (recupero V d’andata)

Pistoia - San Severo (recupero IV di ritorno)



Classifica

Napoli 28 (19 gare giocate);

Forlì 26 (16) e Scafati 26 (17);

Ebk Roma 24 (18);

Ferrara 18 (15);

Cento 16 (16), Chieti 16 (18) e Pistoia 16 (18); Rieti 14 (17);

Ravenna 12 (17);

San Severo 8 (15) e Latina 8 (15);

Stella Azzurra Roma 4 (15).

