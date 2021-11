La Kienergia infila la cinquina e resta al comando: Cesena battuta 86-79. Foto

RIETI - Terza vittoria consecutiva (e quinta in campionato) della Kienergia Npc, al PalaSojourner cade anche Cesena e gli uomini di Ceccarelli passano 86-79. A guidare la Kienergia al successo uno stratosferico Marco Timperi, autore di 31 punti, permette ai reatini di confermarsi al comando della classifica. Positive anche le prove di Tiberti e l'ex Papa.

APPROFONDIMENTI BASKET Le emozioni al PalaSojourner

La gara

Cesena parte forte al PalaSojourner, costruisce buoni attacchi e va subito avanti (6-4). Immediata la reazione dei reatini, che premono forte sull'acceleratore e firmano il parziale di 13-0, grazie ai canestri di Timperi e Franco. Mascherpa interrompe il digiuno dei romagnoli, la Kienergia rialza i ritmi e vola sul 23-9. Iniezione di fiducia dei Tigers, che con gran canestro allo scadere di Genovese tornano fino al meno 8, 25-17 al termine del primo tempo. La tripla di Testa apre la seconda frazione, Cesena resta in contatto grazie alla fisicità di Nwokoye e Amumba, anche Galizzi segna da 3, ma Papa con 4 punti consecutivi riporta i suoi sul +10. Gallizzi segna allo scadere del primo tempo, la Npc è avanti 42-35.

La ripresa

Calano i ritmi in casa Kienergia, scende l'intensità difensiva dei reatini e Cesena rientra al meno 4. A un Genovese stellare, replica un grande Timperi che mantiene i suoi avanti in più riprese. Alla penultima sirena è ancora Kienergia avanti: 65-59. Lo show Marco Timperi continua anche nell'ultimo quarto: l'esterno abruzzese tocca quota 29 e porta la Npc sul + 11. Cresce anche Tiberti, Antelli e Del Testa segnano dalla lunga distanza e la Npc stacca Cesena a 3' dal termine. Brividi lungo la schiena dopo la tripla di Genovese, il gioco da 3 punti dell'ex Papa e il 2/2 ai liberi per il "trentello" di Timperi, chiude definitivamente i conti.

Il tabellino

Kienergia Rieti: Antelli 7 (2/5, 1/5); Testa 7 (2/3, 1/4), Timperi 31 (7/10, 4/5), Papa 9 (3/5 da 2),Tiberti 15 (7/12, 0/1); Del Testa 11 (1/3, 2/6), Giorgio Broglia 5 (1/1 da 2), Franco 1, Vujanac 0 (0/1 da 2), Frizzarin 0 (0/1 da 2), Cortese ne, Buccini ne. All. Ceccarelli

Tigers Cesena: Gallizzi 9 (1/4, 2/3), Bugatti 10 (2/5, 2/5), Mascherpa 8 (1/4, 1/4), Genovese 20 (4/8, 3/4), Nwokoye 14 (6/9 da 2); Anumba 8 (3/4, 0/2), Moretti 6 (0/1, 2/5), Ndour 2 (1/2 da 2), Brighi 2 (1/2, 0/1), Arnaut 0 (0/1 da 3). All. Tassinari

Arbitri: Guercio di Ancona e Antimiani di Fermo

Note: Tiri da 3 8/21 Rieti e 10/25 Cesena Tiri liberi: 16/24 Rieti e 11/15 Cesena, Rimbalzi 28 Rieti e 42 Cesena. Uscito per 5 falli Nwokoye.