Buon esordio della Kienergia: al PalaSojourner Cassino ko 87-67. Foto

Sabato 28 Agosto 2021, 20:42

RIETI - Parte con una buona prestazione il nuovo corso della Kienergia Npc, che supera 87-67 la Virtus Cassino, Francesco Papa con 20 punti è il top scorer del match.

Una Kienergia con pochi allenamenti completi sulle gambe quella di scena al PalaSojourner contro Cassino (girone D) nella prima sgambata stagionale degli uomini di Ceccarelli. Un gruppo nuovo che pian piano sta assimilando i concentti del tecnico romagnolo che lancia in quintetto Antelli, Buccini, Timperi, Papa e Tiberti. Assente invece Del Testa, in permesso per motivi familiari.

Positivo l’approccio dei reatini nel primo quarto, che chiudono avanti 25-21. Tanta corsa e gioco di squadra, con Papa migliore dei suoi, autore di 12 punti. Rotazioni ampie nella seconda frazione: Ceccarelli lancia anche i giovani Franco e Buccini, in campo regna invece l’equilibrio, con le due squadre sempre vicine nel punteggio. La tripla di Testa fissa il secondo quarto sul 19-15.

Subito un convincente 9-0 di parziale per i reatini in avvio di ripresa, che però concedono rimbalzi facili agli avversari per tutto l’arco del terzo quarto. Gli ospiti tentano una timida reazione, ma la tripla di di Antelli spezza gli equilibri: la Npc si aggiudica anche la terza frazione, 17-12. Papa fa voce grossa e Rieti allunga nuovamente, +7 a 5’ dal termine. Partita in ghiaccio per la Npc, spazio a tutti gli elementi del roster nelle battute finali, segna da 3 anche il reatino Santarelli e la Npc vince anche l’ultimo quarto 26-19.