Il 3 e 4 dicembre torna la Fiera di Santa Barbara: ecco il protocollo per la manifestazione

RIETI - Il 3 e 4 dicembre torna la Fiera di Santa Barbara a Rieti. Sul sito del Comune di Rieti – www.comune.rieti.it – nella sezione “Il Comune informa - Avvisi” disponibile sull’homepage, è possibile scaricare il Protocollo rivolto agli operatori e alle Associazioni di categoria contenente le indicazioni organizzative e operative finalizzate a incrementare, nelle manifestazioni fieristiche, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19. Inoltre, nella stessa sezione, è presente anche la planimetria della Fiera.

Tra le novità di quest’anno l’accesso obbligatorio con il Green Pass nell’area Fiera, l’obbligo di mascherina per i visitatori e gli operatori commerciali e il fatto che tutti gli operatori commerciali saranno disposti esclusivamente su un unico lato della strada ad eccezione di Piazza Angelucci e Piazzale Foro Boario che per morfologia del sito non consentono tale disposizione. Questo consentirà un maggiore distanziamento e permetterà un agevole ingresso all’area fiera di eventuali mezzi di soccorso.

La Fiera di Santa Barbara si svolgerà su Viale Maraini (tratto incrocio da Via Micioccoli fino all’incrocio di Via Porrara/Via L. di Benedetto), Via L. di Benedetto, Piazza Angelucci, Via Molino della Salce (tratto da incrocio Via L. di Benedetto a incrocio Via Campo Saino), Via F.lli Cervi (tratto da Via Molino della Salce fino a rotatoria incrocio Via P. Boschi e Via G. Leopardi), Lungovelino Don G. Olivieri (da incrocio Via Tancia a incrocio Via Cottanello), Piazzale Foro Boario.

“Da qualche mese stanno tornando anche gli eventi e le manifestazioni – dichiara l’assessore alle attività produttive del Comune di Rieti, Daniele Sinibaldi – Lo facciamo, anche in questo caso, con tutti i massimi protocolli di sicurezza e invitando tutti i visitatori ad usare, come ormai da abitudine, tutte le precauzioni con cui abbiamo imparato a convivere. Tornare a riscoprire questi eventi, oltre che restituire socialità ed economia, permette alla comunità di rinsaldare tradizioni e legami che rivestono un ruolo importante per la Città”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio comunale competente ai numeri 0746287274 e 0746287226.