Nel primo weekend di dicembre torna la Fiera di Santa Barbara. Ecco il percorso 2022

RIETI - Torna la Fiera di Santa Barbara. L’evento si terrà, come da tradizione, nelle giornate del 3 e 4 dicembre e il percorso fieristico sarà quello già sperimentato nel 2019: Via L. Di Benedetto, Piazza Angelucci, Via F.lli Cervi, Via Molino della Salce, Viale Maraini, Foro Boario.

Restano validi per tutti gli operatori titolari di concessione, i posteggi assegnati nel 2019.

«Torna una grande tradizione della comunità reatina – commentano il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e l’assessore allo sviluppo economico, Claudia Chiarinelli – La Fiera di Santa Barbara quest’anno si ripropone con il percorso già sperimentato in epoca pre-Covid che ebbe un forte apprezzamento sia da parte della cittadinanza che degli operatori, contemperando nella maniera migliore possibile tutte le esigenze».

Al seguente link sul sito è possibile scaricare anche la relativa planimetria:

https://www.comune.rieti.it/article/22/11/torna-la-fiera-di-santa-barbara-ecco-il-percorso-2022