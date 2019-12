RIETI - Fiera Santa Barbara: operazioni anti abusivismo della Polizia Locale.



La Polizia Locale del Comune di Rieti ha organizzato, nelle giornate del 3 e 4 dicembre, una serie di attività dirette al contrasto e alla repressione ai borseggi e alle attività di vendita abusiva nell’ambito della Fiera di Santa Barbara. L’azione di numerosi agenti, molti dei quali in abiti civili, ha permesso di intervenire su diverse situazioni. Al momento sono stati elevati 4 verbali per 5.164 euro con relativo sequestro della merce, in particolar modo biancheria intima, ombrelli, materiali per la pulizia e per l’igiene. L’azione condotta dalla Polizia del Comune di Rieti rientra nelle attività finalizzate alla tutela del commercio legale e della sicurezza dei consumatori. © RIPRODUZIONE RISERVATA