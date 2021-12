Fiera di Santa Barbara, il giorno dell'“apparsa”

RIETI - Fervono i preparativi già dalle prime ore del mattino per.gli allestimenti per la fiera di Santa Barbara. Lungo le vie interessate questa mattina, già a partire dalle 6 e 30 del mattino, venditori e ambulanti si sono messi all'opera per il montaggio di bancarelle e l'assemblaggio di moduli per la vendita. Tutto quasi pronto dunque per la cosiddetta "apparsa" che già da oggi anticiperà l'evento ufficiale in programma domani.