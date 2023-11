Festival della comunicazione, incontro sulla violenza di genere a San Rufo

RIETI - Violenza di genere al centro dell’incontro di domani previsto nel calendario del Festival della Comunicazione, alle 18.30 nella Chiesa di San Rufo. Ad intervenire sul tema, insieme al moderatore della kermesse Antonio Sacco, saranno l’attore Emanuele D’Agapiti, la giornalista Catiuscia Rosati e la professoressa Annamaria Magi. Con il loro contributo, di natura letteraria, artistica e divulgativa, anche quello di diverse donne vittime di violenza che porteranno la loro testimonianza.



«Siamo felici di fare la nostra parte in occasione della Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne – anticipa D’Agapiti – Abbiamo invitato Catiuscia Rosati in quanto giornalista, quindi la sua presenza è più che mai importante in un festival della comunicazione, insieme a lei ci saranno delle testimonianze di donne che hanno da raccontare qualcosa sul tema ed anche io leggerò delle poesie molto significative sull’argomento e sul recupero del senso relazionale; la professoressa Annamaria Magi, poi, farà un approfondimento su Dante ed esplorerà storicamente il problema della violenza».

Una tappa importante per il Festival della Comunicazione, nella chiesa di S.Rufo ancora fino a dopodomani con la giornata finale, che vedrà presente anche Fabio Duranti fondatore di Radio Radio.