RIETI - Magliano Sabina si prepara per la “Festa dello sport”. Saranno i giardini pubblici ad ospitare l’evento di tre giorni dal 15 al 17 giugno organizzato dal Comune con la collaborazione della Polisportiva Maglianese che oltre l’impegno nei campionati federali ha voluto contribuire per l’organizzazione della festa per il territorio per il secondo anno consecutivo.



Numerosi gli spazi adibiti a diverse discipline dove tutti i partecipanti potranno prendere parte ai tornei di beach volley 3vs 3, di street basket, street soccer, un torneo di Fifa 2018 su PS4 e un torneo di calcio balilla amatoriale. Nella giornata di venerdì sera serata disco organizzata per i giovani, sabato, ad esibirsi direttamente dal programma “The Voice” il cantautore Saverio Martucci. A fare da contorno alle giornate la possibilità di degustare prodotti del luogo con diversi stand gastronomici per tutti i gusti.



Per i bambini dagli 8 ai 12 anni una mattinata intera dedicata il sabato mattina con una caccia al tesoro e l’orienteering, inoltre dalle 17 in poi spazio alla Boxe, sul ring, allestito all’ingresso dei giardini pubblici combatteranno pugili dilettanti delle categorie youth, senior ed elite. La domenica mattina nella Pineta Comunale dalle 10 alle 12 per gli appassionati di motori l’esibizione di enduro e nel pomeriggio la Downhill Race (le “carrettelle”): una corsa all'insegna della goliardia e del divertimento in cui gli equipaggi si sfideranno in una corsa a ostacoli, pilotando la vettura da loro costruita attraverso il centro storico.



Per chiudere i tre giorni di festa a seguire le premiazioni e la cena di chiusura. Tutte le informazioni sui tornei e su programma sono disponibili nella pagina Facebook FestadelloSportMagliano





