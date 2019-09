Polisportiva Lazio, il 28 settembre a Villa Glori la “Festa dello Sport per tutti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una giornata di sport per tutti. Una “Festa dello Sport per tutti”. La, scelta dalla Commissione europea e dalla Presidenza del Consiglio di ministri, sabato 28 settembre 2019 a Villa Glori (viale Maresciallo Pilsudski, 25, Roma) organizzerà e ospiterà con le sue sezioni la “Festa dello Sport per tutti”, terzultimo atto della European Week of Sports 2019. Lanciata nel 2015, la settimana europea dello sport è stata creata come risposta all’incremento dell’inattività e sedentarietà della popolazione con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini circa l’importanza di uno stile di vita attivo, offendo a grandi e piccini l’opportunità di fare sport. Da 5 milioni di partecipanti e 7.000 eventi nel 2015, l'edizione 2018 ha attirato 12 milioni di partecipanti su 48.500 eventi. Sabato 28 settembre presso la sede della Lazio Equitazione didonne e uomini (dai 4 anni agli 80 anni), normodotati e persone con disabilità, potranno praticare sport all’area aperta con l’ausilio delle sezioni biancocelesti. Non mancherà la partecipazione di personalità e autorità dal mondo politico e dallo sport italiano.