Festa dello sport, consegnati i premi ai migliori del basket Abruzzo (foto Max Schiazza)

Oggi nella Sala D’Annunzio dell’Aurum di Pescara, si è svolta la Festa dello Sport, organizzata dal Comitato Fip Abruzzo. Alla presenza del presidente federale Gianni Petrucci sono stati consegnati i riconoscimenti a chi si è distinto, per i risultati e non solo, nel 2022 e nel corso della loro carriera per la pallacanestro.