Polisportiva Lazio, Buccioni: «Un onore rappresentare le società sportive italiane alla Festa dello Sport»

«E’ un onore poter rappresentare tutte le società sportive italiane in una sede istituzionale così importante sul piano nazionale e dell’Unione europea. Cercheremo di essere all’altezza della fiducia che ci è stata accordata». Così il presidente della Società Sportiva Lazio, Antonio Buccioni, ha parlato dell’importanza della Festa dello Sport per Tutti, in programma il 28 settembre prossimo a Villa Glori presso la sede della Lazio Equitazione (viale Maresciallo Pilsudski, 25, Roma) dalle ore 12.00 alle 20.00. Il numero uno delle sezioni sportive biancocelesti è intervenuto ieri, presso la sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, durante la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione della European week of Sport 2019, la Settimana europea dello sport. Scopi, finalità e iniziative nazionali della #BeActive night e dell’evento conclusivo della settimana sono state illustrate nel corso della mattinata. Tra gli altri sono intervenuti Michele Sciscioli (Capo dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri), Vito Di Gioia (Segretario del Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio), Gabriella Bascelli (Project Manager della European Multisport Club Association) e Simone Perrotta (National Ambassador di Ewos 2019).ORGOGLIO«La Lazio - ha continuato Buccioni - nasce dall’iniziativa e dalla semina di quei ragazzi che oggi, quasi 120anni dopo quel 9 gennaio del 1900, esprime una realtà alla quale fanno capo oltre 70 organizzazioni, tra cui la famosissima sezione calcio. In realtà la Lazio attraverso queste organizzazioni pratica lo sport dall’alta quota con gli atleti del paracadutismo agli abissi più profondi con la subacquea. Insomma, la Lazio pratica sport ovunque sia possibile intorno all’ideale olimpico e all’amore per quei colori olimpici che coincidono con quelli del cielo, e intorno al simbolo, l’aquila, della Roma imperiale. Il motto è quello di Sallustio: “Concordia parvae res crescunt” (nell’armonia anche le piccole cose crescono, ndr). Al contrario: “Discordia maximae dilabuntur” (con la discordia le più grandi svaniscono, ndr). Un inno al buon senso. Siamo una famiglia di 10mila persone documentate e un movimento in continua crescita».