Le elezioni a Fara Sabina sono arrivate a sorpresa, con 9 mesi di anticipo sulla scadenza naturale del mandato. La campagna elettorale si è consumata come un cerino: rovente e veloce. Da mercoledì prossimo a Fara Sabina inizierà una stagione nuova.

Il Messaggero ha chiesto ai quattro candidati alla carica di sindaco di illustrare le loro proposte di governo intorno a tre parole chiave che contraddistinguono il futuro di Fara: logistica, predissesto e Covid. Ognuno ha stilato una lista di priorità e tracciato la strada che intende percorrere per trasformare in realtà (l’impresa più ardua) i contenuti dei programmi. Oggi consegnano ai lettori la propria fotografia della Fara di domani. La migliore, insieme alla mano di chi l’ha scattata, uscirà vincitrice dalle urne, aperte domenica e lunedì. Hanno accettato l’invito tutti i candidati e in ordine alfabetico risponderanno Roberta Cuneo di Uniti per Fara, Marco Marinangeli di Noi Fara, Vincenzo Mazzeo di FaraMerita e Daniela Simonetti de Il Ponte.

