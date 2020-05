RIETI - Da oggi pomeriggio, 30 maggio, sui canali social Facebook e Instagram del Gruppo Fai di Rieti, partirà la campagna con le videoclip dei testimonial per l’Ospedale Vecchio e la Chiesa di Sant'Antonio Abate, che sono in gara fino al 15 dicembre per il censimento nazionale dei Luoghi del Cuore del Fondo Ambiente Italiano.

Tra i protagonisti dei filmati, ci saranno rappresentanti delle istituzioni, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo e cittadini legati affettivamente a questo insieme di edifici storici del centro di Rieti.

Si può votare su https://fondoambiente.it/luoghi/ospedale-vecchio-e-chiesa-di-sant-antonio-abate?ldc. Disponibili per novità e aggiornamenti la pagina Facebook (Gruppo Fai Rieti) e il profilo Instagram (@gruppofairieti).

