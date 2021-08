Eutanasia, Radicali: il 24 agosto al Terminillo il segretario Iervolino per la raccolta firme sul referendum

Sabato 21 Agosto 2021, 16:50

RIETI - Martedì 24 agosto Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani, dalle 11 alle 13 sarà a Terminillo al tavolo di raccolta firme sull`eutanasia allestito da Sabina Radicale a Pian de Valli, dove incontrerà cittadini, giornalisti, militanti e simpatizzanti.



«E’ dal 2013, data in cui abbiamo depositato una proposta di legge di iniziativa popolare per l'eutanasia legale, che attendiamo una risposta dal Parlamento - ha dichiarato il segretario di Radicali Italiani - un immobilismo che non è stato scalfito neanche dai richiami della Corte costituzionale e dal processo Cappato-Dj Fabo. Ora con questo importante referendum stiamo dando voce al volere dei cittadini e possiamo finalmente immaginare insieme un futuro di libertà e dignità, fino alla fine».



«Tutti coloro che vorranno sottoscrivere il referendum - hanno dichiarato Marco Giordani e Fabio Andreola, segretario e tesoriere di Sabina Radicale - potranno farlo venendo al nostro gazebo muniti di documento. Solo a Rieti e provincia – comunicano dall’associazione - sono state raccolte più di tremila sottoscrizioni di cui oltre trecento in agosto “inseguendo” i cittadini nelle loro vacanze nella località turistica montana. Anche se abbiamo raggiunto l’obiettivo nazionale di 500 mila firme non ci fermiamo».