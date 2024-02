Eutanasia di coppia per l'ex premier cattolico olandese Dries van Agt e sua moglie: «Se ne sono andati mano nella mano»

Eutanasia di coppia. Una pratica che sta prendendo piede in Olanda. Dal 2020 i casi di persone che decidiono di ricorrere insieme all'eutanasia sono cresciuti di anno in anno. Gli ultimi a praticarla sono stati Dries van Agt, ex primo ministro olandese, estrazione cattolica, e sua moglie Eugene. Eutanasia a 93 anni, una decisione presa per le precarie condizioni di salute in cui la coppia versava da tempo.

Papa Francesco implora di non lasciare soli i malati terminali e le loro famiglie: «Fate uso delle cure palliative»

Chi era van Agt

Van Agt è stato primo ministro in Olanda dal 1977 al 1982.

Cattolico - fu il primo leader del partito d’Appello Cristiano-Democratico - era sposato con Eugene da anni. La notizia della loro scelta comune è stata data dal Rights Forum, gruppo fondato dallo stessto Van Agt nei suoi ultimi anni. Gerard Jonkman, amico della coppia, ha raccontato che entrambi versavano da tempo in condizioni precarie. In particolare l'ex primo ministro era rimasto debilitato dopo una emorragia cerebrale di qualche anno fa.

Celebre per la sua eloquenza e per la sua passione per la bicicletta, aveva fondato il gruppo filo-palestinese nel 2009 ha fondato il Rights Forum. Se n'è voluto andare mano nella mano con la donna che ha amato.

Il suicidio assistito in Olanda

Il suicidio assistito e l'eutanasia sono praticabili in Olanda. Sono riconosciuti per legge nei Paesi Bassi dai primi anni del 2000. In base a precise condizioni: la volontà di morte che si protrae per lungo tempo, la sofferenza senza possibilità di sollievo