Eutanasia nel giorno del suo 34esimo compleanno: la scelta di Jolanda, che soffriva di depressione. «La vita una continua sofferenza»

Morire per scelta nel giorno dell'anniversario della propria nascita. Accade nei Paesi Bassi, dove una donna di 34 anni, Jolanda Fun , affetta da depressione e altre patologie psichiche ha scelto di ricorrere all'eutanasia per porre fine alla sua sofferenza.

Eutanasia, dopo il Belgio anche l'Olanda la prevede per bambini sotto i 12 anni malati gravi

La storia

Fun soffre da tempo di disturbi alimentari, depressione, autismo e lievi difficoltà di apprendimento e ha preferito una morte serena al suicidio. Nonostante l'affetto della sua famiglia, dei suoi amici e del suo cagnolino per lei la vita è una «continua sofferenza». «La gente non lo vede, perché indosso una maschera».

L'anno scorso, il 9 giugno 2023, Fun in un post su Facebook ha cercato uno psichiatra «disposto a intraprendere il viaggio dell'eutanasia» con lei. Un anno prima, ha detto, si era registrata presso il Centro di competenza sull'eutanasia nei Paesi Bassi. «All'inizio di quest'anno ho avuto il mio primo colloquio - ha scritto - anche a loro era chiaro che avevo provato di tutto in fatto di terapie e medicinali e che quindi per me non ha senso». «Sono stanca di combattere e non ce la faccio più».

A meno di un anno dalla pubblicazione del post, il 14 aprile 2024, il Sunday Times ha pubblicato l'intervista di Fun in cui raccontava che era riuscita a fissare la data della sua morte, il 25 aprile, il giorno del suo 34esimo compleanno. «Mio padre è malato, mia madre pure, i miei genitori stanno lottando per sopravvivere e io voglio uscire dalla vita" ha detto.

Il ricorso all'eutanasia per motivi psichiatrici nei Paesi Bassi sta diventando sempre più comune. Ma Fun dice che «le regole sono molto rigide: non si ottiene solo l'eutanasia, c'è tutto un percorso. Ma è una morte dignitosa: indolore, fatta da un medico. E i tuoi cari possono essere presenti». Nel 2023 le persone affette da problemi psichici che hanno ricorso all'eutanasia sono state 138, ovvero l’1,5% dei casi di eutanasia del 2023 nei Paesi Bassi.

Eutanasia nei Paesi Bassi: i dati delle richieste

Nell'Unione europea solo Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo hanno legalizzato l'eutanasia.

ll 2022 è stato il ventesimo anno dall’entrata in vigore della legge sul controllo dell’interruzione della vita su richiesta e del suicidio assistito nei Paesi Bassi. La Commissione regionale di controllo eutanasia (Rte) verifica che ogni richiesta di eutanasia rispetti i requisiti stabiliti nella legge. In vent’anni sono arrivate 91.565 richieste di eutanasia. Di queste, solo 133 non soddisfacevano i criteri legali.

Nel 2022 i casi segnalati di eutanasia sono stati 8.720, in aumentato del 10,5% rispetto all’anno precedente (7.666).

Ciò implica anche un incremento del 5,1% delle segnalazioni di eutanasia in rapporto con i decessi. La cifra del 2022 rappresentava il 5,1% di tutti i decessi nel paese, ma il numero reale potrebbe essere molto più alto dato che la ricerca suggerisce che circa il 20% dei decessi per eutanasia non vengono segnalati secondo i media olandesi.

Questo numero è aumentato di nuovo nel 2023 a 9.068, con il numero di casi segnalati che è quadruplicato tra il 2005 e il 2023. Secondo la commissione non è stata condotta alcuna ricerca scientifica per spiegare il perché dell' aumento delle richieste di eutanasia. Secondo le leggi olandesi, una persona che desidera porre fine alla propria vita per motivi di salute mentale deve soddisfare specifiche condizioni.

Deve essere capace di intendere e di volere, desiderare l'eutanasia da molto tempo, la decisione deve essere presa di sua spontanea volontà, deve essere stata informata di tutti i trattamenti alternativi e non può esserci altra soluzione ragionevole. La stragrande maggioranza dei casi di eutanasia viene concessa a over 60 con malattie terminali.

Tuttavia, Sisco van Veen, psichiatra e ricercatore di morte assistita e fine vita al Centro medico dell'Università di Amsterdam, ha dichiarato al Sunday Times che le richieste di eutanasia per motivi di salute mentale sono «in aumento». Secondo il Sunday Times, circa una richiesta di eutanasia per motivi psichiatrici su dieci viene eseguita.

Una storia simile

Non solo Jolanda Fun, anche una ragazza olandese di 28 anni ha fatto il giro del mondo negli ultimi giorni per la sua scelta di ricorrere all'eutanasia. Si tratta di Zoraya ter Beek, olandese affetta da depressione, disturbo della personalità e dello spettro autistico. Secondo i medici non avrebbe prospettive di miglioramento.

La 28enne, che vive con il fidanzato e due gatti, ha pianificato di ricorrere all'eutanasia a inizio maggio. Nel corso di un'intervista al media americano The Free Press Zoraya ha parlato di quanto sia doloroso convivere ogni giorno con la sua malattia mentale, per cui l'eutanasia resta l'unico modo per smettere di soffrire. Ha deciso tutto: la sua morte avverrà sul divano di casa e col suo compagno a fianco. Il medico le somministrerà un sedativo e poi un farmaco. Verrà cremata e le sue ceneri verranno sparse in un bosco vicino a casa.