Scatta Estate Italiana al Gudini, ecco i gironi di calcio a 5, torneotto e beach volley

RIETI - Il 21 giugno cade il solstizio d’estate e al Centro Sportivo Gudini la bella stagione si celebra con l’inizio dell’“Estate Italiana”. Tutto pronto per la IV edizione del torneo che comprende ben 7 discipline e che si protrarrà fino al 16 luglio: da ieri dopo i sorteggi avvenuti nel pomeriggio, sono noti i gironi per le fasi iniziali dei tornei di calcio a 5, calciotto e beach volley. Chi la spunterà?

Torneotto

Girone A: Onoranze Funebri Grillo, Le Sagnette, Real Madrink, Hawaii Team, Ci Vuole Un Senso.

Girone B: Pit Stop, Dog Chic, I Salsicciotti, Bar Francescano, Gima Trasporti.

Girone C: USA Store, La Cicolana, Fisiomessi Beauty, UC Diamoli.

Girone D: The Big Night, Divin Fuochino Team, John Silver, Charleston Coffee.

Calcio a 5

Girone A: Villa Reatina, Ci Vuole Un Senso, Vecchie Glorie, FC Impazziti.

Girone B: Charleston Coffee Club, Nursind Rieti, Futsal Gang, Dog Chic.

Girone C: Birra Real, Bonobo, Dream Team, The Big Night.

Girone D: Gli Sprovveduti, Wakanda Team, Bar Francescano dal 1958, Beer Sheva.

Calcio a 5 over 35

Girone A: Tigers, Atletico Ma Non Troppo, La Locanda Dei Fabbri, Pasticceria New Daniel, Amici Di Forchetta.

Girone B: Quelli De Na Volta, I Vecchietti, Stella D’Oro, Asd Msg.

Beach Volley

Girone A: Forse Ce La Facciamo, Siamo Qui Per Caso, Prosecco, Scs.

Girone B: Tfsc, Charleston Coffee Club,Sport 1 (R), 4 Bianchi

Girone C: Ma Do Jemo, I Bimbi di Alessandra, As Matici, Sport 2 (V), Sport 3 (G).