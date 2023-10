Terminillo, escursionista precipita su un costone roccioso: trasferita al Gemelli

RIETI - Il Cnsas Lazio è intervenuto oggi pomeriggio per soccorrere un’escursionista: L.G. di 53 anni, residente a Roma, che è stata coinvolta in un incidente durante un'escursione in montagna nella esposta zona del Passo del Cavallo, tra il Terminillo e il Terminilletto.

L’escursionista è scivolata dal sentiero ed è precipitata su un costone roccioso, riportando traumi multipli.

Immediatamente dopo l'incidente, è stato richiesto l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio. Sul posto sono quindi intervenute una squadra di soccorso di terra composta da operatori altamente addestrati, l’eliambulanza della Regione Lazio e una squadra dei Vigili del Fuoco.

Il medico dell’eliambulanza, ha prontamente stabilizzato l‘escursionista ferita, garantendo le cure mediche necessarie per la sua situazione. Successivamente, è stata effettuata un'operazione di recupero mediante l'uso del verricello per garantire un trasporto sicuro della paziente.

L'escursionista è stata quindi trasportata con la massima cura e rapidità all’ospedale Gemelli di Roma per ulteriori trattamenti medici.