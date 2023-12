Ritrovato il giovane disperso sul Terminillo, trasportato al Gemelli in gravi condizioni

RIETI - È stato rintracciato e soccorso, intorno alle 3 di questa notte, il 25enne, F.F. originario di Roma, disperso sul monte Terminillo. Il giovane di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri, si trova ora in ricoverato in gravi condizioni al policlinico Gemelli di Roma. A soccorrerlo, dopo ore di ricerche, sono state le squadre di Soccorso alpino del Lazio, Vigili del fuoco, Carabinieri e Guardia di finanza dopo che i suoi genitori avevano lanciato l'allarme al 112 non vedendolo rientrare e non avendo più notizie di lui.

L'auto del giovane escursionista era stata trovata posteggiata nel piazzale de La Manga, nei pressi di uno dei sentieri che porta alla vetta del Terminillo, dove il giovane sarebbe caduto procurantosi diverse contusioni. Il 25enne, secondo quanto è stato riferito dai soccorritori, è stato rintracciato localizzando il suo cellulare e soccorso dal Cnsas raggiungendolo con un elicottero dell'Aeronautica militare che lo ha poi trasferito al Gemelli.