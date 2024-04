Giovedì 11 Aprile 2024, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 08:40

FOLIGNO - Il Mediterraneo è al centro della XIII edizione di “Festa di Scienza e Filosofia - Virtute e Canoscenza” In programma dall’11 al 14 aprile, dal titolo Il Mediterraneo: da culla della scienza e della filosofia a scenario delle sfide per il cambiamento”. Uno degli eventi in calendario riguarda la via Lauretana: un percorso spirituale tra natura e storia. A dieci anni dalla scomparsa di Omero Savina la Valle Umbra Trekking insieme a tutte alle amiche e gli amici che lo hanno conosciuto lo ricordano in due giornate di incontro e approfondimento sulla via Lauretana; un percorso a cui Omero Savina ha contribuito con competenza e passione riscoprendone la storia e valorizzandone l’importanza nell’ambito dell’escursionismo contemporaneo. Il programma prevede un primo appuntamento sabato 13 alle 17 nella ex Chiesa Ss. Trinità In Annunziata - Sala Calamita Cosmica in via Garibaldi alla presenza dell’amministrazione comunale e di esperti di escursionismo come Carlo Valentini presidente Valle Umbra Trekking, Massimo Mandelli presidente nazionale Fie, Mimmo Pandolfo vicepresidente nazionale Fie, Chiara Serenelli Architetto paesaggista e coautrice di guide sul cammino lauretano, oltre a storici come Cinzia Rutili direttrice dell’Archivio di Stato di Perugia che ci farà conoscere il significato dei cammini nella storia, attraverso preziosi documenti e fonti di archivio. Ad accompagnare la serata Mauro Formica leggerà alcune testimonianze di pellegrini che passarono a Foligno dal ‘400 ai secoli successivi. Il secondo appuntamento è per domenica 14 alle 8.30 presso l’Archivio di Stato Sezione di Foligno (Piazza del Grano 2) dove il personale dell’archivio guiderà in un viaggio fra mappe antiche, testamenti e racconti conservati negli scrigni delle fonti d'archivio riferite alla via devozionale di Loreto. A seguire si partirà per intraprendere il tratto del Cammino Lauretano che va da Foligno fino a Pale, uscendo dal centro storico attraverso quella che era “la Porta Loreto”. Si passerà per il Miglio San Paolo per poi raggiungere Vescia, Belfiore e infine Pale, risalendo le cascate del Menotre. “La giornata – spiegano gli organizzatori - si concluderà con momenti di affetto e amicizia verso Omero Savina a cura dell’Associazione Valle Umbra Trekking presso l’Aula Verde di Pale a lui intitolata”.