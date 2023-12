Montagna, si perde con i suoi due cani: escursionista salvato con l'elicottero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brutta avventura per un 52enne, residente a Teramo, che durante un’escursione con i suoi due cani, ieri ha perso l’orientamento e camminato a lungo senza riuscire a ritrovare il sentiero: preoccupato per l’arrivo del buio ha chiamato i vigili del fuoco. Le indicazioni fornite ha permesso di rintracciare la sua posizione. I vigili del fuoco hanno inviato sul posto l’elicottero “Drago 52” del Reparto volo di Pescara. L’elicottero, dopo una perlustrazione, ha individuato il 52enne in difficoltà. L’escursionista, stanco e provato, è stato recuperato insieme ai suoi cani da un soccorritore che si è calato con il verricello. È stato poi riaccompagnato alla sua auto parcheggiata a Battaglia di Campli.