Frosinone, escursionista soccorso a Monte Gemma: era stato colpito da un malore mentre percorreva un sentiero

Soccorso escursionista romano di 34 anni colpito da malore sul sentiero verso Monte Gemma.



La squadra di soccorso, composta da volontari Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Lazio, è stata immediatamente attivata a seguito della segnalazione di emergenza. Grazie alla tempestività dell'intervento e alla collaborazione delle squadre di terra del Cnsas e dei Vigili del Fuoco, il paziente è stato prontamente localizzato e assistito.



Per garantire un recupero sicuro e rapido, è intervenuto l'elicottero dei Vigili del Fuoco, fornendo supporto aereo per il trasporto del paziente. Una volta raggiunto il punto di calata sul prato di Santa Serena, le squadre di terra del Cnsas e dei Vigili del Fuoco hanno effettuato il trasferimento del paziente verso l'ambulanza, prontamente posizionata sulla strada per garantire un ulteriore trattamento medico e il trasporto verso la struttura sanitaria più vicina.





