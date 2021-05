“Terminillo Clean Up Day”, una domenica all'insegna dell’escursionismo e dell’ecologia

RIETI - Si avvicina il “Terminillo Clean Up Day” l’iniziativa che unisce l’escursionismo all’ecologia. Non una semplice passeggiata in montagna, quella prevista per dopodomani, ma una raccolta rifiuti volta a salvaguardare il verde del Terminillo, soprattutto dopo lo scioglimento delle nevi, che rende ancora più visibili i rifiuti lasciati sul posto dopo la stagione invernale.



Un’iniziativa, coordinata anche dalla Pro Loco, che punta a coinvolgere non solo la comunità del Terminillo, ma anche gli amanti del verde e dell’outdoor, per combattere l’inquinamento in uno dei luoghi simbolo del nostro patrimonio naturalistico. Raduno dei partecipanti previsto a Pian de Valli per domenica (30 maggio) alle 9.00.

