Italia Green Film Festival: Golden Leaf a Papa Francesco, il Papa più ecologista della storia

Papa Francesco è il pontefice più ecologista di sempre: per lui, arriva dall'Italia Green Film Festival la Golden Leaf (foglia d'oro), una scultura in legno riciclato, premio simbolico per l'impegno e la tenacia che ogni giorno dimostra agli uomini portando avanti la lotta per sensibilizzare i popoli e proteggere la casa comune, come da Enciclica Laudato Sii.

Il Green Film Festival e l'attenzione all'ambiente

«Sono estremamente soddisfatto per aver potuto consegnare al Santo Padre il premio la Golden Leaf speciale», ha dichiarato il direttore artistico, Pierre Marchionne, che prosegue: «Nessun altro Papa nella storia dell'uomo ha mai riconosciuto i problemi ambientali e nessun altro Papa si è impegnato così tanto per proteggere la terra “la casa comune,” per usare proprio un termine caro al Papa»

L'Italia Green Film Festival ha pensato a Papa Francesco per la sua vicinanza al popoli, perché la maggior parte delle pellicole in concorso non provengono da mega produzioni ma dal popolo, da piccole produzioni indipendenti, che tuttavia con sobrietà e coraggio e mezzi molto esigui informano, denunciano e riescono ad arrivare dove altri non arrivano. I film in concorso sono documenti, messaggi e denunce di piccoli produttori e cineasti, che lottano in prima linea per la tutela ambientale e le tante questioni relative all'ecologia.

Il lavoro dell'Italia Green Film Festival consiste nel cercare di essere un megafono per le tante problematiche diverse ma legate all’ambiente, come per esempio plastica nei mari, moda sostenibile, cibo sostenibile, città più vivibili con la rigenerazione urbana, protezione e creazione di habitat anche per le specie animali,e la vita green e sostenibile sulla terra portando tutto all'attenzione a tutti ma soprattutto delle giovani generazioni, nelle scuole e nelle università in Italia e di tutto il mondo e sottolineando urgente la necessità di trovare soluzioni.

Papa Francesco ha voluto contraddistinguere il suo papato mostrando fin dall’inizio attenzione all'ambiente, anche scegliendo per sé il nome del santo di Assisi, che rievoca la vicinanza all'ambiente, agli animali e alla natura.

Presenti alla cerimonia di consegna del premio anche altri fondatori dell’Italia Green Film Festival, Paolo Coluzzi e Matteo Vagnini,sono emozionati che il Santo Padre ha ricevuto con piacere e motivazione il Premio dell’ Italian Film Festival e per il grande significato che questo motivato premio al Papa, ha per tutto il mondo e soprattutto per i giovani, per le scuole e gli studenti, che partecipano al importante progetto dell’Italia Green Film Festival.