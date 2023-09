Narni, tre appuntamenti con "Puliamo il mondo". Il comune: «Invitiamo la comunità a partecipare»

NARNI Tre appuntamenti con l'ecologia e il rispetto per l'ambiente. Anche quest'anno il comune di Narni partecipa a Puliamo il Mondo, l’iniziativa nazionale di Legambiente per la riqualificazione ambientale.

Si inizia il 1 ottobre alle 9 a San Liberato e a Testaccio.

Domenica 8 ottobre invece l’appuntamento è al centro sportivo di Schifanoia con un’iniziativa organizzata in collaborazione con il dominio collettivo di Schifanoia, la proloco Amici di San Michele e il circolo Associazione sportiva.

Tutti gli appuntamenti sono organizzati in collaborazione con il circolo Legambiente Verde Nera.

«In Puliamo il Mondo - spiega l'assessore all'ambiente Giovanni Rubini - il ruolo dei comuni, come rappresentanti e promotori diretti di buone pratiche di cittadinanza attiva, continua ad essere di fondamentale importanza per raggiungere gli obiettivi dell’iniziativa.

La presa di coscienza e l’operato di ogni persona che volontariamente ha partecipato negli anni alla campagna - aggiunge - ha fatto raggiungere alle comunità dei risultati straordinari».

Si tratta di una campagna di respiro mondiale, conosciuta come Clean Up the World grazie al coinvolgimento di centinaia di realtà pubbliche e private, con il patrocinio del ministero della transizione ecologica, del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di Upi.