Narni, a scuola si beve dalla fontanella. Installati sei dispositivi nei principali istituti del territorio comunale

NARNI Arrivano le fontanelle dell'acqua a scuola. In questi giorni installati sei dispositivi nelle scuole primarie del comune. Beneficiarie, la scuola Garibaldi, Umberto I, Valli e Pertini. «Si tratta - spiega l'assessore alla scuola all'ambiente Giovanni Rubini - di un bando promosso da Auri, per il quale il comune di Narni è risultato vincitore, che prevedeva l'installazione di queste fontanelle in altrettanti luoghi pubblici. Noi come amministrazione abbiamo scelto le scuole. Al momento abbiamo avuto la possibilità di mettere in opera un primo blocco, che abbiamo destinato agli istituti principali». Un duplice intento. «Da tempo - prosegue - portiamo avanti un'azione di sensibilizzazione dei bambini e dei ragazzi, rispetto all'ambiente e alla sostenibilità. Nel caso specifico a un consumo dell'acqua consapevole». Un progetto che in questi anni ha compiuto diverse tappe. A settembre 2023, sempre il comune di Narni aveva provveduto alla sostituzione dei filtri dei rubinetti nelle scuole per garantire un'acqua più salubre e senza impurità. «In continuità con il progetto 'L’acqua che bevo' - ha spiegato ancora l'assessore - promosso con il bando contribuzione Auri per progettualità dei comuni umbri concluso lo scorso anno, il nostro comune, ha sostituito in tutte le scuole del territorio i sistemi di filtrazione dell’acqua installati nei rubinetti. Questo intervento è stato reso possibile grazie ad un ulteriore finanziamento dell’Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico ed è il naturale proseguimento del percorso avviato nel 2022. In quell'occasione, per contenere l’utilizzo di plastica, per ridurre i rifiuti che ne derivano, e per incentivare l’utilizzo di acqua potabile di derivazione dell’acquedotto pubblico, erano state distribuite in tutte le scuole del territorio comunale delle borracce in metallo. L’acqua del rubinetto - sottolinea Rubini - è sicura, rispetta standard elevati di qualità, è controllata in modo rigoroso ed è comodamente disponibile. Tutti buoni motivi per favorirne l’uso».

