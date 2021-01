Polo Liceale Epn: porte aperte per genitori e alunni per due settimane

RIETI - Decidere di iscriversi ad un indirizzo di studi piuttosto che ad un altro è una scelta delicata e importante perché implica riflettere almeno sul “cosa” apprendere in vista di ulteriori scelte future ma anche su il “come” vivere il contesto relazionale scolastico. Sono due fondamentali aspetti che occorre considerare con grande attenzione perché i cinque anni di vita che gli studenti trascorrono nelle scuole superiori segnano in modo profondo la loro crescita, si tratta infatti di un momento particolare dell’esistenza, l’adolescenza, essenziale periodo per lo sviluppo di ciascuno.

«L’Istituto d’Istruzione Superiore “Elena Principessa di Napoli” da sempre tiene in grande considerazione queste due dimensioni nell’individuare e sviluppare al meglio strategie educative e di insegnamento in grado di non perdere mai di vista il valore della persona, anche e soprattutto perché gli studenti sono particolarmente coinvolti dalle complesse dinamiche della crescita e maturazione della propria personalità», si legge nella nota dell'Istituto Magistrale.

«L’offerta formativa del polo liceale dell’Epn si conferma una delle più ricche presenti nel territorio provinciale, in quanto costituita da ben cinque licei: Liceo Linguistico. Liceo Artistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Musicale, Liceo Economico Sociale».

«Dall’11 al 22 gennaio le famiglie interessate a comprendere e approfondire meglio le caratteristiche dei diversi curricoli formativi, le attività progettuali e trasversali proposte agli studenti, visitare l’Istituto, parlare con i docenti e porre quindi i quesiti che riterranno opportuni, potranno farlo in occasione degli Open Day organizzati in modo tale da dedicare ad ogni liceo dei giorni specifici delle due settimane coinvolte».

«Genitori e alunni potranno partecipare scegliendo sia la modalità on-line che quella in presenza che verrà svolta nel rispetto del protocollo di sicurezza covid. La calendarizzazione dei diversi appuntamenti riportata anche di seguito, è visionabile nel sito ufficiale dell’Istituto: www.iisepnrieti.edu.it».

Liceo Artistico: 12 e 19 gennaio on-line e in presenza: 16.00 – 17.30

13 gennaio on-line: 20.00 - 22.00

Liceo Economico Sociale: 15 e 22 gennaio on-line e in presenza: 16.00 – 17.30

13 gennaio on-line: 20.00 – 22.00

Liceo Linguistico: 13 gennaio on-line e in presenza: 16.00 – 17.30

solo in presenza anche dalle 20.00 alle 22.00

Liceo Musicale: 14 e 21 gennaio on-line e in presenza: 16.00 – 17.30

13 gennaio on-line: 20.00 – 22.00

Liceo delle Scienze Umane: 11 e 18 gennaio on-line e in presenza: 16.00 – 17.30

13 gennaio on-line: 20.00 – 22.00

«È possibile partecipare agli Open Day tramite uno specifico modulo di prenotazione disponibile nel sito della scuola e raggiungibile al seguente link: https://forms.gle/maNXcfgnsPf6YQxx5».

«La segreteria dell’istituto è disponibile, con un servizio appositamente dedicato, a supportare e seguire i genitori nelle fasi relative all’iscrizione che scadono il 25 gennaio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA